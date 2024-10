Plus Westerburg

Nachrichtenmoderator im Dialog: Christian Sievers bringt „heute journal“ nach Westerburg

i Im lockeren Gespräch mit Schulleiter Thomas Wittfeld (rechts) sprach ZDF-Nachrichtenmoderator Christian Sievers In der Aula des Konrad-Adenauer-Gymnasiums auch ernste Themen an – und bewahrte sich dabei eine optimistische Grundhaltung. Foto: Thorsten Ferdinand

Aufmerksamen Zuschauern des ZDF-„heute journal“ ist am Mittwochabend vermutlich aufgefallen, dass der Hauptmoderator der Nachrichtensendung fehlte. Christian Sievers wurde von Anne Gellinek vertreten, weil er einen anderen Termin hatte: Am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Westerburg gab der 54-Jährige Einblicke in seine Arbeit als Fernsehjournalist.