Nachhaltigkeit auch in Höhr-Grenzhausen Thema: Erstes Repair-Café öffnet seine Pforten

Die Bastler Jürgen Klute (r) und Matthias Diefenbach schrauben am 20.01.2014 im Haus der Evangelischen Kirche in Mainz (Rheinland-Pfalz) gemeinsam an einer Kaffeemaschine. In Repair-Cafés helfen sich Bürger gegenseitig bei der Reparatur von Alltagsgegenständen, die sonst im Müll landen würden. Ein solches Repair-Café soll es nun auch in Höhr-Grenzhausen geben. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa