Nachbarn sind sich sicher: Fassfabrik schadet dem Ansehen Hachenburgs und der Region

i 200 Polizisten führten in der Nacht zu Sonntag eine Razzia in der Fassfabrik Hachenburg, einem Treffpunkt der rechten Szene, durch. Foto: Sascha Ditscher

In der Nachbarschaft der Hachenburger Fassfabrik ist die Razzia der Polizei in der Nacht zu Sonntag (wir berichteten) auch Tage später noch das große Thema. „Wir sind sehr erleichtert über die Aktion und die damit verbundene Aufmerksamkeit für die Aktivitäten in der Fassfabrik“, sagt etwa Karin Leicher, Mitgeschäftsführerin des Kinos Cinexx.