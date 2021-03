Die Region stand Kopf, als die tschechische Fußballnationalelf mit damaligen Bundesliga-Legionären wie Tomas Rosicky und Jan Koller zur Weltmeisterschaft 2006 am Wiesensee ihr Quartier aufschlug. An diese Zeiten möchten die Verbandsgemeinde Westerburg und Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee mit einer Bewerbung für die Fußballeuropameisterschaft 2024, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland ausgetragen wird, anschließen.