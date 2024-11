Nach vielen Wohnorten auf der ganzen Welt: Im Westerwald hat Kathy Kelly Ruhe und eine Heimat gefunden

Kathleen Anne „Kathy“ Kelly wurde 1963 in den USA (Leominster, Massachusetts) geboren. Die irisch-US-amerikanische Sängerin ist das drittälteste Kind der Kelly Family und arbeitet seit 2001 auch als Solistin. Mitte der 1960er-Jahre siedelte die Familie von den Vereinigten Staaten nach Spanien um.

Nach der Scheidung der Eltern blieb sie mit ihren drei Geschwistern beim Vater und seiner neuen Frau Barbara-Ann. Sie lernte bereits mit neun Jahren Geige- und Klavierspielen an den Konservatorien von Pamplona und Madrid. Zudem spielt sie Gitarre und Akkordeon. Daneben bekam sie schon als Kind regelmäßig Ballettunterricht. Obwohl sie einen Abschluss als Primaballerina machte, spielte die Musik ab dem 17. Lebensjahr die größere Rolle in ihrem Leben. Aus den Kelly Kids wurde 1978 die berühmte Kelly Family.

Sie wurde im privaten Bereich schon in jungen Jahren gefordert, als sie nach dem frühen Tod von Barbara-Ann Kelly im Jahr 1982 die Mutterrolle für die kleineren Geschwister übernehmen musste. Lange Jahre zeichnete die Frontfrau auch als Produzentin für die musikalische Seite der CD-Produktionen der Kelly Family verantwortlich. Die Gruppe verkaufte rund 20 Millionen Tonträger, zwei Millionen Videos und DVDs und feierte Erfolge in ganz Europa, Brasilien, Südafrika und China. Bis Anfang 2020 wurde die Kelly Family mit über 60 Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie mehrere Preise der deutschen Musik- und Medienindustrie, darunter den Bambi, die Goldene Europa, den Echo und die Goldene Kamera. 1992 wurde Kathy Kellys Sohn Sean geboren.

2001 ging sie erstmals eigene Wege mit dem Album Morning of My Life. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie etliche Alben und ging auf Solo-Touren. Im November 2010 nahm sie am Casting zu Das Supertalent teil. Im Sommer 2011 war sie eine von zehn Kandidaten der ProSieben-Show Die Alm.Von 2017 bis 2020 trat sie mit ihren Geschwistern wieder als Kelly Family auf. Im August 2020 nahm sie an der 8. Staffel der Sat.1-Realityshow Promi Big Brother teil und belegte den dritten Platz.

Im März 2021 veröffentlichte Kathy Kelly mit Jay Alexander das Album Unter einem Himmel. Im Mai 2021 erschien das erste Klassikalbum von Kathy KeIIy mit dem Titel My First Classic. Im August 2024 veröffentlichte sie mit Jay Alexander das zweite Album „Glaub an dich“. Derzeit sind die beiden auf Deutschland-Tournee. cam