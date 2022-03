Der Überfall auf einen Bio-Laden in Höhr-Grenzhausen im Jahr 2020 beschäftigt erneut die Justiz. Nachdem Dr. Orlik Frank-Pilz am Amtsgericht Montabaur den 20-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt hatte, ging Verteidigerin Marion Faust in Berufung. Nun wird der Prozess am Landgericht Koblenz vor der zweiten Strafkammer um Richter Andreas Groß neu aufgerollt.