Nach Unfall in Hof: Lkw ist geborgen – B 414 wieder frei

Der Lastwagen, der am Montag auf der B 414 bei Hof auf schneeglatter Fahrbahn verunglückt war, ist erst am Samstag geborgen worden.

Um Zugmaschine und Anhänger per Kran aus der Wiese zu heben, musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden, war aber nachmittags wieder vollständig freigegeben. Bei dem Glätteunfall am Montag gegen 5.30 Uhr war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Der Lkw mit Anhänger war in einer Linkskurve zunächst links in die Schutzplanke und dann rechts über eine Wiese gerutscht und erst in einer Hecke zum Stehen gekommen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Laut Polizei war er bei Schneefall und Schneematsch wohl zu schnell unterwegs gewesen. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr im Einsatz gewesen.