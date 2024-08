Nach Unfall einfach weitergefahren: Radfahrer von Kastenwagen auf K 117 bei Alsbach touchiert

Anzeige

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 117 bei Alsbach verletzt worden, wie die Polizei meldet. Der Radfahrer befuhr die K 117 von Alsbach in Richtung Höhr-Grenzhausen im Kurvenbereich, kurz vor der Abfahrt Kammerforst. Dort wurde er – trotz Gegenverkehrs – von einem weißen Kastenwagen überholt. Dabei stieß der Kastenwagen gegen den Radfahrer, der kam dadurch zu Fall und wurde verletzt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht und entfernte sich unerlaubt, ohne Hilfe zu leisten oder die Polizei zu verständigen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Höhr-Grenzhausen, Telefon 02624/904 20 zu wenden.