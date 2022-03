Hahn am See/Rothenbach

Nach Unfall an der B 255 bei Rothenbach: Verunglückter Lkw nach rund einer Woche geborgen

Rund eine Woche hat ein verunfallter Lkw in einem Straßengraben an der B 255 bei Rothenbach gelegen. Eine potenzielle Gefahrenstelle an der vielbefahrenen Strecke. Jetzt ist der Laster endlich geborgen worden – mit schwerem Gerät.