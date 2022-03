Neun Tage hat es gedauert, bis der verunfallte Lkw an der B 255 bei Rothenbach am Wochenende aus dem Graben gezogen werden konnte. Knapp fünf Tage waren es Anfang Februar beim verunglückten Lastwagen an der Bundesstraße 414 bei Hof. Für Patrick Wagner vom Abschleppunternehmen Müller ist das nicht nachvollziehbar. „Das dauerte viel zu lange“, kritisiert er kurz nach den Vorfällen in den sozialen Medien und wirft den zuständigen Behörden vor, nicht schnell genug gehandelt zu haben.