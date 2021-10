In einer Stellungnahme hatte die VG-Verwaltung in Rennerod die Notwendigkeit der durchgeführten Rückschnittmaßnahmen am Radweg bei Rehe untermauert, zumal sie auch von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt worden sei. „Bei Maßnahmen zur Verkehrssicherung gibt es sehr wohl einen Ermessens- und Handlungsspielraum für die Verantwortlichen“, kontert jetzt Achim Ditthardt, Mitglied eines Organisationsteams, das am 22. Oktober zu einer Bürgerversammlung nach Rehe eingeladen hatte.