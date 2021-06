Die Lasterbachgemeinde Westernohe wird in Kürze gastronomisch aufgewertet. In das alte Hinriche-Haus in der Hauptstraße 31 gegenüber der Pfarrkirche St. Matthäus zieht neues Leben ein. Verantwortlich dafür zeichnen Sabine Wehnge-Davies und Martin Davies, die in dem alten Bauernhaus in Kürze ein Café eröffnen werden. Damit wird die dörfliche Mitte um Huggert, Kirche, Pfarrheim und Gemeindezentrum noch attraktiver. Für den Sommer haben die Eheleute die Eröffnung geplant.