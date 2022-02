Nach Überholmanöver mit Motocross-Maschine: Pferd erschreckt sich – Reiterin fällt und wird verletzt

Nach einem rücksichtslosen Überholmanöver eines Motocross-Fahrers ist am Samstag eine junge Reiterin von ihrem Pferd gefallen und leicht verletzt worden.

Wie die Westerburger Polizei berichtet, war die 16-Jährige gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pferd auf einem Feldweg in der Gemarkung Stockum-Püschen unterwegs. Die Motocross-Maschine zog dann mit erhöhter Geschwindigkeit an der Reiterin vorbei. Durch den lauten Auspuff erschrak das Pferd und sprang unvermittelt in den seitlichen Graben. Die Motocross-Maschine rollte einfach weiter, obwohl der Fahrer laut Zeugenaussage mehrfach nach hinten geschaut hatte und den Sturz gesehen haben muss.

Die Maschine war komplett orangefarben und hatte die Zahl 67 als Aufschrift. Der Fahrer trug einen weißen Helm und einen schwarzen Rucksack. Ein amtliches Kennzeichen war nicht angebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Motocross-Maschine bzw. dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02663/980 50 an die Polizeiinspektion Westerburg zu wenden.