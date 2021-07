Nach Überflutungen und Katastrophenfall in der Eifel: Wäller Rettungskräfte an der Ahr im Einsatz [Update]

Nach Unwetter am Mittwoch sind Teile des Kreises Ahrweiler von heftigen Wassermassen überflutet worden. Der dortige Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen. Zur Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort sind auch Einheiten aus dem Westerwald in die Eifel ausgerückt.

Unter anderem waren 20 bis 25 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsregiments in Rennerod in der Nacht im Katastrophengebiet im Einsatz. Eine Einheit war im Kreis Trier-Saarburg mit der Evakuierung eines Seniorenheimes betraut, vier weitere Trupps wurden im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler zu verschiedenen Hilfsaufgaben nach Maßgaben vor Ort eingesetzt, wie der stellvertretende Renneroder Kommandeur Oberstleutnant Hans-Jürgen Neumüller auf Anfrage berichtet.

Als der Alarm in der Nacht zu Donnerstag eingegangen sei, habe es keine Zeit zum Überlegen gegeben. Die Kollegen seien sofort mit elf Transportfahrzeugen und zwei Einsatzfahrzeugen des Typs Eagle los in Richtung Hochwassergebiet.

Aktuell sei insbesondere aus dem Bereich Trier-Saarburg noch Verstärkung angefordert worden – vor allem zur Evakuierung von Krankenhäusern. Die Meldungen aus dem Gebiet seien dramatisch, teilt Oberstleutnant Neumüller mit. Er sei gerade dabei, sich selbst einen genaueren Überblick über die Situation zu verschaffen. Außerdem müsse die Besatzung zum Personaltausch in Bewegung gesetzt werden, um die erschöpften Kameradinnen und Kameraden vor Ort abzulösen. „Alles, was wir von Rennerod aus zur Verfügung stellen können, ist im Einsatz“, so Neumüller weiter.

[Update, 14.05 Uhr:] Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sind am Mittwochabend gegen 23 Uhr vom Landkreis Ahrweiler alarmiert worden. Aus dem Westerwaldkreis rückten unter anderem Kräfte der Ortsgruppen Montabaur und Westerburg ins Katastrophengebiet an der Ahr aus, um dort zunächst auf dem Gelände der Haribo-Zentrale in Grafschaft den Bereitstellungsraum für die Koordination der Kräfte vor Ort aufzubauen und die Einsatzkräfte zu erfassen.

Fabian Fasel vom THW-Ortsverband Montabaur ist Zugführer des Technischen Zuges und war mit fünf Fahrzeugen sowie 25 Kräften in der Nacht auf Donnerstag zwölf Stunden im Einsatz. Der THW-Fachzug Logistik sei später gefolgt, um die Verpflegung von rund 600 Einsatzkräften und von Betroffenen vor Ort zu organisieren. Schon bei der Anfahrt habe man bei Ochtendung das Ausmaß der Überschwemmungen sehen können.

Die Nette, ein ansonsten kleines Flüsschen habe eine Breite von mindestens 100 Metern gehabt. Dasselbe Bild zeigte sich bei der Ahr. Nach einer Verschnaufpause soll es am Donnerstagabend zum nächsten Einsatz im Katastrophengebiet gehen. Dann wird das THW Montabaur mit 13 Kräften vor Ort sein.

„Wir werden nach Vermissten suchen und sobald das Hochwasser sinkt, im Schadensgebiet die Strukturen der Gebäude kontrollieren“, sagt Fabien Fasel. Einen Einsatz solchen Ausmaßes habe er persönlich noch nicht erlebt.

Um Betroffene und auch Einsatzkräfte psychisch zu unterstützen sei vor Ort die Notfallseelsorge des Kreises Ahrweiler im Einsatz. Darüber hinaus habe das THW seine Einsatznachsorgeteams (ENT) für die psychosoziale Notfallversorgung aller Einsatzkräfte und Betroffenen angefordert, berichtet Fasel. Er und seine Kameraden mussten nach der ersten Einsatznacht erst einmal wieder Kraft schöpfen, um am nächsten Abend wieder ins Hochwassergebiet fahren zu können.