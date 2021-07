Nach Überflutungen und Katastrophenfall in der Eifel: Wäller Rettungskräfte an der Ahr im Einsatz

Nach Unwetter am Mittwoch sind Teile des Kreises Ahrweiler von heftigen Wassermassen überflutet worden. Der dortige Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen. Zur Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort sind auch Einheiten aus dem Westerwald in die Eifel ausgerückt.

Unter anderem waren 20 bis 25 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsregiments in Rennerod in der Nacht im Katastrophengebiet im Einsatz. Eine Einheit war im Kreis Trier-Saarburg mit der Evakuierung eines Seniorenheimes betraut, vier weitere Trupps wurden im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler zu verschiedenen Hilfsaufgaben nach Maßgaben vor Ort eingesetzt, wie der stellvertretende Renneroder Kommandeur Oberstleutnant Hans-Jürgen Neumüller auf Anfrage berichtet.

Als der Alarm in der Nacht zu Donnerstag eingegangen sei, habe es keine Zeit zum Überlegen gegeben. Die Kollegen seien sofort mit elf Transportfahrzeugen und zwei Einsatzfahrzeugen des Typs Eagle los in Richtung Hochwassergebiet.

Aktuell sei insbesondere aus dem Bereich Trier-Saarburg noch Verstärkung angefordert worden – vor allem zur Evakuierung von Krankenhäusern. Die Meldungen aus dem Gebiet seien dramatisch, teilt Oberstleutnant Neumüller mit. Er sei gerade dabei, sich selbst einen genaueren Überblick über die Situation zu verschaffen. Außerdem müsse die Besatzung zum Personaltausch in Bewegung gesetzt werden, um die erschöpften Kameradinnen und Kameraden vor Ort abzulösen. „Alles, was wir von Rennerod aus zur Verfügung stellen können, ist im Einsatz“, so Neumüller weiter.