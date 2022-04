Es ist eine Frage, die Menschen in Höhr-Grenzhausen immer noch beschäftigt: Wer hat im Oktober 2020 tatsächlich den Bioladen in der Kannenbäckerstadt überfallen? Dies soll nun in der Berufungsverhandlung am Koblenzer Landgericht geklärt werden. Am ersten Prozesstag hatte der Beschuldigte dort offenbart, wer tatsächlich der Täter gewesen sein soll. Dieser junge Mann musste nun am zweiten Verhandlungstag als Zeuge in Koblenz erscheinen.