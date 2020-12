Horressen/Niederelbert

Ein paar Grablichter, zahlreiche Blumen am Straßenrand sowie farbliche Markierungen auf der Fahrbahn erinnern seit knapp zwei Wochen an einen schweren Verkehrsunfall an der Landesstraße 327 zwischen dem Montabaurer Stadtteil Horressen und der Nachbargemeinde Niederelbert. Eine 39-jährige Frau wurde nachts unweit des provisorischen Gedenkortes überfahren und tödlich verletzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung weitere Details zum Unfallhergang bekannt gegeben.