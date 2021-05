Ein 42-jähriger Familienvater aus dem unteren Westerwald ist nach einem tödlichen Verkehrsunfall zu einer Haftstrafe von 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss der vermögende Angeklagte 300.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld an den 13-jährigen Sohn des Unfallopfers zahlen. Das hat am Mittwoch Strafrichter Ingo Buss am Amtsgericht in Montabaur entschieden.