Großholbach

Die Graffitispuren des Gutachters auf dem Asphalt sind auch nach gut einem Jahr noch deutlich zu sehen. Am Straßenrand erinnert ein weißer Blumentopf samt Trauerflor täglich an die tödliche Tragödie vom August 2019, als ein schwerer Verkehrsunfall an der L 318 zwischen Großholbach und Montabaur einen 50-jährigen Familienvater aus Nomborn von jetzt auf gleich aus dem Leben riss. Nun findet der Unfall ein juristisches Nachspiel vor dem Amtsgericht Montabaur.