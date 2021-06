Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz am Samstag vor einer Woche am Flugplatz Montabaur will die Staatsanwaltschaft Koblenz zunächst die Untersuchungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) abwarten, ehe sie entscheidet, ob weitere Ermittlungen oder gar ein Ermittlungsverfahren notwendig sind. Das erklärte die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung.