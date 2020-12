Westerwaldkreis

Nach den Todesfällen im Seniorenpflegeheim Casa Reha in Ransbach-Baumbach und einer Seniorenwohngemeinschaft in der Verbandsgemeinde Selters haben Einrichtungsleitungen und das Kreisgesundheitsamt mit einer Verschärfung der Schutzmaßnahmen in den Pflegeheimen reagiert. Die Einrichtungen stehen unter Quarantäne.