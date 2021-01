Koblenz/Westerwald

Er soll seine Nachbarn angegriffen und einen Stau auf einer A 48-Zufahrt provoziert haben, um sich vor Publikum von der Bendorfer Brücke zu stürzen: Die Rede ist von einem 26-jährigen Angeklagten aus der VG Hachenburg, der sich auch am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Koblenz wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung verantworten musste. Die Frage, ob er wirklich der Täter war, stellt sich dort allerdings nicht. Es geht lediglich darum, wie der Westerwälder zu bestrafen ist. Auch ein längerer Aufenthalt in einer Psychiatrie steht dabei im Raum.