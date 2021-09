Es war ein Tag, den ein junges Paar aus Höhr-Grenzhausen so schnell nicht vergessen wird: Im Februar 2021 klingelten vier Männer an ihrer Haustür, bedrohten sie und raubten sie aus. Nun müssen sich vor dem Montabaurer Jugendschöffengericht unter der Leitung von Dr. Orlik Frank zwei Angeklagte (21 und 36 Jahre alt) verantworten, die an dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen.