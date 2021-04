„Wir haben Impfstoff erhalten. Sie können sich kurzfristig in unserer Arztpraxis impfen lassen.“ Diese erlösende Nachricht hat in den vergangenen Tagen mehrere Hundert Menschen aus dem Westerwald erreicht. Die Auslieferung des Vakzins von Biontech-Pfizer an die Hausarztpraxen im Land hat die bundesweite Impfkampagne in dieser Woche spürbar beschleunigt.