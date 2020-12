Höhr-Grenzhausen

Einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Höhr-Grenzhausen haben unbekannte Täter gegen 2 Uhr in der Nacht zum Montag gesprengt. Die Ermittlungen leitet das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz – genau wie in allen 16 Fällen dieses Jahres und damit auch in dem zweiten Fall dieser Nacht: Auch in Rohrbach in der Pfalz wurde, fast zeitgleich, ein Geldautomat gesprengt.