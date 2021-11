Während sich der Stadtrat der Töpferstadt Gedanken macht, was mit dem alten Kunstrasenplatz an der Haselstraße geschehen und wie die Fläche künftig genutzt werden soll, wurde am vergangenen Wochenende ganz plötzlich der neue Kunstrasenplatz zum Sorgenkind: Das Derby SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen SG Nauort/Ransbach wurde unmittelbar vor Spielbeginn abgesagt.