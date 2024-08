Plus Selters Nach Sepsistod von Neunjährigem im Kemperhof: Familie aus Selters fühlt sich „völlig alleingelassen“ Von Maja Wagener i Die Notfallseelsorge unterstützt im Westerwald in Ausnahmesituationen. Normalerweise von der Rettungsleitstelle oder den Krankenhäusern alarmiert, antworten die Mitarbeiter auch auf Anrufe. Foto: David Young/dpa / „Wir waren im Grunde völlig alleingelassen“, sagt Gabriele Berges aus Selters. Ihr neunjähriger Enkel Rafael ist im März 2023 im Kemperhof in Koblenz innerhalb weniger Stunden an einer Sepsis verstorben (wir berichteten). Und obwohl die Familie zu diesem Zeitpunkt von Fachkräften umgeben war, es Möglichkeiten der Krisenbewältigung gegeben hätte, bekam sie keine fachliche Hilfe oder Unterstützung, so die Familie. Lesezeit: 5 Minuten

Wenige Minuten vorher hatten Nathalie Berges-Heilmann und Dennis Heilmann ihren Sohn, Gabriele und Udo Berges ihren Enkel verloren. Hilfe suchend hatte sich die Mutter am Abend des 28. März 2023 mit dem fiebernden, an starken Schmerzen leidenden Kind an den Kemperhof in Koblenz gewandt. Dort starb der sportliche Junge am ...