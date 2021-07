„Es gibt keine Erklärung. Es ist schlicht nicht zu verstehen.“ Der Beamte der Polizeiinspektion Westerburg will nicht spekulieren, was zu dem schweren Verkehrsunfall bei Hellenhahn-Schellenberg geführt haben mag, bei dem 13 Menschen am Dienstagabend verletzt, sieben von ihnen schwer, darunter zwei Kinder, worden sind. Geklärt werden konnte allerdings, warum einer der Wagen auf der B 255 anhielt.