In der früheren Pfarrkirche St. Katharina in Niedererbach ist seit dem Bau des Gotteshauses Anfang des vergangenen Jahrhunderts eine Pietà, eine Darstellung der heiligen Maria als Schmerzensmutter, vorhanden. Im Laufe von mehr als 100 Jahren hatte der Zahn der Zeit doch stark an dem Kunstwerk genagt, zumal es auch noch einen Ortswechsel innerhalb der Kirche über sich ergehen lassen musste.