Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten ist ein 20-jähriger Mann aus der VG Höhr-Grenzhausen verurteilt worden, nachdem er im Oktober 2020 mit einer Luftdruckpistole einen Bio-Laden in der Kannenbäckerstadt überfallen hat. Das hat das Jugendschöffengericht um Richter Dr. Orlik Frank am Amtsgericht Montabaur entschieden. Der Angeklagte bestritt die Tat, doch zwei Indizien sprachen am Ende klar gegen ihn.