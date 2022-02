Die grausame Ermordung zweier Polizisten in Kusel hat vor rund drei Wochen Menschen im ganzen Land sprachlos gemacht. Auch für Lehrer war es eine Herausforderung, mit diesem Thema angemessen im Unterricht umzugehen. Als sich Frank Handstein, Klassenlehrer der 9d an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen entschied, dieses Thema bei seinen Schülern anzusprechen, waren die Ereignisse noch ganz frisch.