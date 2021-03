Das Nein aus Rom zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren löst bei Gläubigen deutschlandweit heftige Kritik aus. Auch an der katholischen Basis und in den Pfarreien regt sich Widerspruch. So haben sich die beiden Pfarrer der Pfarrei St. Bonifatius Wirges, Winfried Karbach und Ralf Plogmann, in einem offenen Brief gegen das Dekret aus Rom und für eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen.