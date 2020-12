Montabaur/Wirges

Gute Nachrichten für die beiden Gymnasien in Montabaur: Auch der zweite Corona-Test bei den Kontaktpersonen zweier infizierter Schülerinnen brachte ausnahmslos negative Ergebnisse. Es hat sich in den Schulen also glücklicherweise niemand angesteckt. Die Oberstufenschüler des Mons-Tabor-Gymnasiums und des Landesmusikgymnasiums konnten ebenso wie die betroffenen Lehrkräfte in den Unterricht zurückkehren. Das hat das Gesundheitsamt der Montabaurer Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.