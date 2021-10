Am Montabaurer ICE-Bahnhof laufen die Reparaturarbeiten am defekten Aufzug zum Bahnsteig 4 und 5, und auch die Rolltreppen zu den genannten Gleisen sind inzwischen wieder in Betrieb. Das ist die gute Nachricht für alle Reisenden, die monatelang mit der schlechten Erreichbarkeit der Züge in Fahrtrichtung Köln und in Richtung Siershahn zu kämpfen hatten. Die Arbeiten an den Rolltreppen zum Bahnsteig an Gleis 1, die ursprünglich bis September abgeschlossen sein sollten, dauern hingegen noch an.