Montabaur

Nach monatelangen Ermittlungen: Kripo schnappt Drogendealer – 21-Jähriger ist vorerst in Haft

Monatelang hatte die Polizei intensiv ermittelt, am Mittwoch dann schlugen die Beamten zu: Bei einem Drogengeschäft nahmen Einsatzkräfte einen 21-Jährigen in der Innenstadt von Montabaur vorläufig fest. Später durchsuchten die Polizisten auch noch die Wohnung des Mannes und fanden dort weitere 134 Gramm Marihuana in 71 Verkaufsportionen sowie „weitere Beweismittel“, wie es im Bericht heißt.