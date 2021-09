Es ist nicht einfach für die Jugendstrafkammer des Landgerichts Koblenz um den Vorsitzenden Richter Martin Schlepphorst. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, was am frühen Neujahrsmorgen des Jahres 2018 in der Innenstadt von Hachenburg tatsächlich geschah. Doch dieses Ziel rückte auch am zweiten und dritten Verhandlungstag nur in sehr kleinen Schritten näher.