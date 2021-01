Montabaur

Rund um den ICE-Bahnhof und das Outletcenter in Montabaur erinnert nur noch wenig an frühere Zeiten. Lediglich eine kleine Kapelle an der Staudter Straße in Allmannshausen ist noch übrig. Dieses im Jahr 1893 eingeweihte Gebetshaus erstrahlt nun in neuem Glanz. Eine aufwendige Restaurierung des denkmalgeschützten Bauwerks, die bereits vor einigen Jahren begonnen wurde, konnte nach einer längeren Pause vor Kurzem abgeschlossen werden.