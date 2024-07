Plus Roßbach

Nach mehr als 30 Jahren: Wilfried Oettgen hört als Ortschef von Roßbach auf

i Blickt mit Freude zurück: Wilfried Oettgen. Hier ist er vor dem Roßbacher Kindergarten zu sehen, der aktuell erweitert wird. Foto: Röder-Moldenhauer

In dem Jahr, in dem Wilfried Oettgen Ortsbürgermeister von Roßbach wurde, trat Bill Clinton die Nachfolge von George Bush Senior als US-Präsident an, war der Eurodance-Song „Mr. Vain“ der Hit des Sommers und wurde Fußballer Niclas Füllkrug in Hannover geboren: Seit 1993 ist also viel passiert. In dieser langen Zeit lenkte Oettgen die Geschicke seines Heimatortes.