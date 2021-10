Die ersten Sportgeräte sind am Platz und werden schon fleißig benutzt, der örtliche Sportverein hat sie in seine Trainingseinheiten eingeplant, und auch der Kletterturm steht bereits: Im „Erbsengarten“ in Staudt nimmt der lange geplante und phasenweise heiß diskutierte Aktivpark langsam, aber sicher Gestalt an.