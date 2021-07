„Niemals geht man so ganz.“ Dieser Song umschmeichelte die Abschiedsfeier von Carola Löffler, der Leiterin der Overberg-Grundschule in Siershahn, die am Freitag vom Referenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) für Grundschulen im Westerwald, René Schermuly, offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.