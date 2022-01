Noch surren Akkuschrauber, Regale werden befüllt und letzte Feinarbeiten verrichtet, doch am Donnerstag, 6. Januar, ist es so weit: Um 7 Uhr öffnet der neu gebaute Rewe-Markt in Nentershausen an der Koblenzer Straße. Für die 2076 Einwohner der Westerwaldgemeinde endet damit eine knapp eineinhalbjährige Durststrecke in Sachen Nahversorgung.