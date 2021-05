Die Gemeinde Oberelbert will eine eigene Kindertagesstätte auf dem Gelände der bisherigen Tennisplätze unweit des Ortszentrums errichten lassen. Das hat der Ortsgemeinderat am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Damit endet eine monatelange Diskussion in dem 1200-Einwohner-Ort, die vom Engagement mehrerer Bürgerinitiativen begleitet wurde, mit dem aus seiner Sicht besten Kompromiss, wie Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach betonte.