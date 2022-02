Mit dem symbolischen Spatenstich und einer Grundsteinlegung ist am Donnerstagvormittag der offizielle Startschuss für den Bau zweier Supermärkte in Montabaur gefallen. Auf einem 22.900 Quadratmeter großen Grundstück in Allmannshausen unweit des ICE-Bahnhofs entstehen bis zum kommenden Herbst ein neuer Rewe-Markt mit rund 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein Aldi-Discounter mit 1200 Quadratmetern Einkaufsfläche.