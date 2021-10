Die aktuelle Diskussion zu den Rückschnittarbeiten am Radweg in Rehe muss aus Sicht der Verbandsgemeindeverwaltung in Rennerod auf eine faire und sachliche Ebene zurückgeführt werden. Um den Dialog mit den Kritikern der Maßnahme aufzugreifen und in eine sachliche Form zu führen, hat VG-Bürgermeister Gerrit Müller diese zu einem persönlichen Gespräch mit den Verantwortlichen der Verwaltung eingeladen.