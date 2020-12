Westerwaldkreis/Münster

Die Nachricht ist ein weiterer Paukenschlag nach der Insolvenz der Dernbacher Katharina-Kasper-Via-Salus-Gesellschaft im vergangenen Jahr: Die Stiftung Dernbacher Schwestern und die St. Elisabeth-Stiftung, bisherige Gesellschafter der Dernbacher Gruppe Katharina Kasper (DGKK), verkaufen ihre Mehrheitsanteile an der Holding an die katholische Unternehmensgruppe der Alexianer mit Sitz in Münster. Das haben beide Seiten am Freitag bekannt gegeben. Träger der Holding war bislang die Ordensgemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach. Von dem Verkauf betroffen sind rund 6300 Mitarbeiter an 130 Standorten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen.