Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hardt am frühen Morgen des 9. Dezember 2021 hat nicht nur von jetzt auf gleich das Leben der 17 Betroffenen in den sieben Mietwohnungen auf den Kopf, sondern auch die zuständigen Behörden vor eine riesige Herausforderung gestellt. Wie ist es den Betroffenen seither ergangen?