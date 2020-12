Langenhahn/Westerburg

Von einer Sekunde auf die nächste hat es Horst Wisser und seiner Frau den Boden unter den Füßen weggezogen: Sie sind die Bewohner des Hauses in Langenhahn-Hinterkirchen, in das am Samstag das Kleinflugzeug krachte. „Wir hoffen, dass das mit der Baugeschichte nicht so lange dauert“, sagt der 82-Jährige, greift die Hand seiner Frau, lächelt sie an. Und meint besonnen: Immer hätten sie in ihrem Leben Glück gehabt, auch jetzt noch in diesem Unglück: „Der Herrgott hat uns vor einem schrecklichen Tod bewahrt.“