Langenhahn

Knapp zwei Monate sind seit dem Flugzeugabsturz in Langenhahn, bei dem eine einmotorige Maschine in ein Wohnhaus krachte, vergangen. Nun hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig ein erstes, vorläufiges Gutachten zur Unfallursache veröffentlicht. Wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht, war das Flugzeug in Folge einer technischen Störung abgestürzt.