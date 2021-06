Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Samstag dauern die Ermittlungen an. Die Maschine war kurz vor 16 Uhr in ein Waldstück zwischen Montabaur und Holler gestürzt, der 61-jährige Pilot kam bei dem Unglück ums Leben. Ein mitfliegendes sechsjähriges Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Das Ultraleichtflugzeug wurde bei dem Unfall völlig zerstört und fing Feuer.