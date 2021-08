Zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Absturz eines Ultraleichtflugzeuges bei Montabaur hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) einen ersten Zwischenbericht zu dem Unglück veröffentlicht. Die nationale Untersuchungsstelle gibt dabei weitere Einblicke in die Tragödie, die sich am 12. Juni am Rande der Westerwälder Kreisstadt ereignete. Doch es bleiben einige Fragen offen.